Adele, scalza e commossa alla veglia di commemorazione delle vittime

C'era anche lei, inaspettata e a sorpresa, l'altra sera alla veglia per le vittime dell'incendio alla Grenfell Tower di Londra. Adele, in abito nero lungo fino ai piedi e senza scarpe, è apparsa tra la folla alla commemorazione. Un utente di Instagram (@FourMee) l'ha vista, insieme al marito Simon Konecki, e ha pubblicato tre fotografie della cantante, leggermente sfocate ma non al punto da non renderla riconoscibile.

Adele non aveva annunciato in alcun modo che avrebbe partecipato alla veglia, cosa che ha ricevuto il plauso dei fan. Ma non è certo passata inosservata e chi ha potuto l'ha immortalata con il suo cellulare.



Su Twitter i fan si sono subito scatenati, raccontando ciò che hanno visto: “Adele andava in giro e abbracciava tutti quelli che poteva per confortarli,” ha scritto qualcuno: Un altro l'ha elogiata dicendo: "Il fatto che Adele sia andata a torre Grenfell e non abbia detto una parola sulla cosa dimostra solo quanto sorprendentemente sincera lei è ... Adele è un angelo, che merita il cielo, cuore più grande mai, così orgoglioso di lei...”