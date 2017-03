Adele interrompe il concerto e sgrida la security: "Lasciate ballare la gente!"

Adele interrompe il suo concerto allo stadio Etihad di Melbourbe, Australia, per rimproverare una guardia della sicurezza troppo zelante, che stava chiedendo al pubblico di sedersi e di non ballare. E' successo l'altra sera e la cantante sembrava proprio arrabbiata: "Se non possono ballare cosa sono venuti a fare in un c.... di show musicale?", ha detto la popstar rivolgendosi al dipendente dello stadio.