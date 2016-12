Rihanna, maglietta a rete con seno in vista

10:59 - Alla sfilata parigina di "Balmain" Rihanna si è presentata solo con un cappotto (sotto neanche la lingerie) e al party della maison si è vestita, ma si fa per dire, con una maglietta a rete, senza reggiseno, con capezzoli in bella vista. Di sicuro la popstar non ha nessuna intenzione di passare inosservata alla fashion week francese. E senza imbarazzo si è concessa ai fotografi che non aspettavano altro. Al prossimo evento sarà nuda?

I soliti beninformati assicurano che il look nude ha un obiettivo: riconquistare il cuore dell'ex Chris Brown. Dopo un recente ritorno di fiamma e dopo soprattutto le botte, tra la coppia è sempre un tira e molla. Ora pare che tra i due ci sia una fitta corrispondenza telefonica attraverso gli sms. Così RiRi, anche se è lontana dal suo amore, si spoglia per rinfrescargli la memoria.