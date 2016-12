Rihanna: "Non porto mai il reggiseno"

09:49 - In copertina, ma vestita. Rihanna conquista per la sesta volta l'ambita cover di "Vogue" e confessa particolari inediti della sua vita privata che fanno capire meglio il personaggio. Racconta di quando da ragazzina frequentava solo amici uomini e del "vizietto" di non portare il reggiseno: "Tutti i miei amici erano maschiacci e anche io mi vestivo come un ragazzo. E alla fine per mia madre era più facile vestire me e mio fratello allo stesso modo".

Capelli cortissimi, alla maschiaccio appunto, jeans e maglia trasparente, la popstar ammicca sulla cover immortalata da Mario Testino. Poi all'interno regala un vero speciale di moda, con abiti griffatissimi, in cui appare sexy senza mai spogliarsi. Anna Wintur l'ha voluta così, i fan apprezzeranno lo stesso.