Rihanna mezza nuda tra le nevi di Aspen

13:55 - Compleanno hot per Rihanna, che ha festeggiato i suoi 26 anni mezza nuda nonostante la temperatura polare. La cantante ha infatti scelto di celebrare il compleanno la ad alta quota, nella blasonata località sciistica di Aspen in Colorado. La star ha pubblicato su Instagram gli scatti supersexy dela serata: prima mentre si rilassa immersa in una vasca idromassaggio tra i ghiacci e poi in bikini sulla neve.

L'imperativo per Riri è sedurre a qualunque costo, anche a rischio di prendersi una polmonite. Il caschetto corvino la rende ancora più intrigante e una volta al calduccio dentro la baita non resiste alla tentazione di stuzzicare le fantasie dei suoi fan. In un'altra foto pubblicata sul social si vede infatti la cantante di schiena davanti al caminetto, con indosso autoreggenti e slip.