Shakira e Rihanna, amiche lesbo

12:26 - C'è grande attesa per il video "Can't Remember To Forget You" di Shakira con Rihanna. Ma la cantante colombiana non ce l'ha fatta e ha mostrato qualche minuto di preview e del backstage. Insomma le due artiste si mostrano più sensuali che mai, avvinghiate in un abbraccio affettuoso, molto affettuoso... Poi qualche movimento procace con il lato B e soprattutto un'intensa assai intensa traspare in ogni frame del video.

La canzone sarà inserita nel nuovo album di Shakira in uscita il 25 marzo. Nel corso della sua carriera musicale, Shakira ha venduto oltre 60 milioni di copie in tutto il mondo e vinto numerosissimi premi tra cui 2 Grammy Awards, 8 Latin Grammys, 4 World Music Awards, 3 American Music Awards e 5 Billboard Music Awards. Shakira è l’unica artista proveniente dal Sudamerica ad aver raggiunto la prima posizione della classifica in USA e ad aver avuto 4 brani tra le 20 hits più vendute nell’ultima decade. All’età di 18 anni ha creato la fondazione Pies Descalzos che attualmente fornisce cibo ed educazione a 6 mila bambini poveri della Colombia ed è impegnata a espandersi ad Haiti e Africa per iniziative simili.