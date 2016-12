23 febbraio 2014 Miley Cyrus e Jared Leto, la nuova coppia scatena il terremoto nel gossip americano Secondo il magazine "Us Weekly" i due si frequenterebbero da un mese Tweet google 0 Invia ad un amico

10:00 - Una nuova coppia sta scatenando il gossip americano. La bad-girl Miley Cyrus si starebbe infatti frequentando con Jared Leto, attore e frontman dei 30 Seconds to Mars. A rivelarlo una fonte anonima al magazine "US Weekly": "A inizio febbraio lei è andata nella sua casa di Los Angeles e il rapporto si è approfondito recentemente. A entrambi piace divertirsi, parlare di arte e musica. Tutti e due inoltre sono a loro agio con la nudità".

Sia Miley che Jared stanno vivendo un momento magico nelle loro carriere: lei è in giro per l'America con il "Bangerz Tour", mentre lui ha da poco vinto un Golden Globe come miglior attore grazie all'interpretazione in "Dallas Buyers Club".



Nonostante i rispettivi impegni, però, i due avrebbero avuto modo di approfondire la frequentazione. D'altra parte la Cyrus dopo la fine della storia d'amore con il quasi-marito Liam Hemsworth è rimasta per molto tempo sola e anche Leto ha il cuore libero. Entrambi eccessivi e provocatori, la loro love-story potrebbe essere la vera protagonista del gossip 2014.



Intanto però, proprio durante un concerto del suo "Bangarez Tour", la bad girl della pop music ha servito su un piatto d'argento ai paparazzi l'ennesima provocazione, baciando sulla bocca l'amica e collega popstar Katy Perry, spettatrice pagante in prima fila. Niente di nuovo o clamoroso, ma Leto dovrà fare i conti oltre che con le stravaganze e le diavolerie dell'ex stellina Disney, anche con le tendenze saffiche della sua nuova girlfriend...