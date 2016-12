Lindsay Lohan: "Bevo acqua e mi rilasso"

12:49 - La nuova Lindsay Lohan beve solo acqua, medita tanto, si rilassa in barca. Niente alcol, party e trasgressioni: lo assicura l'attrice 28enne a "Wonderland" Magazine che le dedica la copertina e un servizio in cui appare sensuale e sofisticata, anche se non rinuncia a mostrare le gambe e il seno. La bad girl di Hollywood dunque prova a voltare pagina. Ci riuscirà?

Sul suo lavoro di attrice, Lindsay assicura: "E' la mia vita, è quello che ho fatto sin da quando avevo tre anni. Nutre la mia anima". In effetti ha cominciato prima come modella e poi in tv con "Destini" nel 1996 e da allora non si è più fermata. Dopo una vita di eccessi, tra problemi giudiziari, alcol e droga, ora la Lohan - merito anche dei servizi sociali - si concentra sulle cose importanti. Cinema e amici. Per l'amore e le provocazioni non ha più tempo...