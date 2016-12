18 luglio 2014 Lindsay Lohan tra bikini e décolleté: "Sono rinata, sono sicura di farcela" La bad girl di Hollywood è in vacanza a Ischia e dallo yacht posta selfie piccanti Tweet google 0 Invia ad un amico

09:32 - Quando non litiga con i paparazzi, Lindsay Lohan si rilassa sullo yacht al largo di Ischia e posta selfie piccanti su Instagram. La ragazza terribile di Hollywood si mostra in bikini e si immortala allo specchio piegata per far risaltare il prosperoso décolleté. "Grazie per il sostegno, sto meglio, ho voglia di riprendere in mano la mia vita e sono sicura di farcela", ha detto l'ex bambina prodigio della Disney oggi 28enne.

Insomma la notte, dopo la brutta caduta in un ristorante dell'isola nel tentativo di non farsi fotografare dai paparazzi, ha portato consiglio. Lindsay fa vita di barca, sullo yacht di un amico, ma si è concessa per un giorno all'Ischia Global Festival e ha confessato di essersi buttata in un'avventura tutta nuova: il teatro. Presto sarà nel west end londinese, al "Playhouse Theatre" con "Speed to plow" di David Mamet". Diretta da Lindsay Posner, debutterà il 24 settembre e sarà in scena fino a novembre.