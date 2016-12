10 agosto 2014 Lindsay Lohan fa la "sciupauomini" a Mykonos, in Grecia La diva 28enne posta scatti, e poi li ritira, in cui si diverte con diversi accompagnatori di sesso maschile... Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:15 - Se c'è una cosa che Lindsay Lohan non si sta facendo mancare durante le sue vacanze a Mykonos, in Grecia, è la compagnia maschile, il divertimento e la movida notturna. La diva 28enne ha postato alcuni scatti su Instagram, subito dopo ritirati, in cui si mostra insieme a baldi accompagnatori con i quali sembra divertirsi parecchio.

In due delle istantanee condivise per poche ore con i suoi fan, e scattata presumibilmente in una discoteca, l'attrice abbraccia appassionatamente un uomo misterioso e sembra "su di giri" e particolarmente "presa" dal suo partner. Poi però rieccola con un altro "amico" in barca in un momento di tenero relax con le gambe di lui su quelle di lei. E non è tutto. Pochi giorni fa, appena arrivata sull'isola greca, Lindsay era stata paparazzata in mare con un aitante ragazzo tutto barba e muscoli scolpiti e sexy. Lei, molto meno scultorea e non proprio in splendida forma fisica sembrava trovarsi molto bene in sua compagnia. Ma la sera precedente la star aveva mostrato lo stesso compiacimento a passeggiare mano nella mano con il blogger Vas J Morgan. Insomma una vera "sciupauomini".



Forse non sarà al massimo della forma, ma sicuramente è decisa a godersi la movimentata vita notturna e diurna della famosa isola greca e soprattutto le sue lunghe e spensierate vacanze estive. Al suo ritorno in America l'attende il progetto di una drammatica autobiografia, basata sui diari che teneva durante il periodo trascorso in rehab e un libro con dettagli piccanti sull’elenco dei suoi famosi amanti tra cui Colin Farrell, Justin Timberlake e James Franco. Intanto si esercita...