"50 sfumature", Dakota Johnson si è innamorata del vero Christian Grey

10:31 - Dakota Johnson, l'Anastasia Steele di "50 sfumature di Grigio", si è lasciata travolgere dal fascino di Christian Grey anche fuori dal set. Il quotidiano spagnolo "El Pais" ha infatti confermato che l'attrice ha lasciato il fidanzato per gettarsi tra le braccia di Alessandro Proto, il manager milanese che ha ispirato il personaggio del disinibito businessman protagonista best-seller erotico di E. L. James.

A quanto riportano diversi magazine spagnoli il manager, attualmente ai domiciliari, sarebbe stato presente in diverse occasioni sul set come modello per il personaggio di Christian Grey, interpretato nel film da Jamie Dornan. Tra un ciak e l'altro sarebbe quindi scoppiata la passione tra l'affascinante imprenditore e la figlia di Melanie Griffith, che per lui avrebbe perfino mollato il fidanzato Jordan Masterson.



Già avvistati insieme in Italia durante le feste natalizie - a quanto riporta "El Pais" - la coppia per S. Valentino starebbe programmando una fuga romantica a Punta del Este, in Uruguay, dove l'attrice ha appena acquistato una villa da 2 milioni di euro.