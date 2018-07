"Star Wars", in "Episode IX" ci sarà anche Carrie Fisher

A differenza di quanto detto in passato, Carrie Fisher tornerà anche in " Star Wars Episode IX ", che concluderà la nuova trilogia. Il regista J.J. Abrams , che torna dietro la macchina da presa dopo aver diretto "Il risveglio della Forza", ha spiegato che non si tratterà di una ricostruzione in Cgi, ma verrà utilizzato materiale inedito girato al tempo dell'episodio VII. L'uscita del film nelle sale è fissata per dicembre 2019.

La Principessa Leia dunque tornerà nell'ultimo (per ora) capitolo della saga, è avrà il volto della sua legittima interprete. Ma non sarà l'unico ritorno in qualche modo inatteso, visto che Mark Hamill riprenderà il ruolo di Luke Skywalker nonostante ne "Gli ultimi Jedi", anche il suo percorso sembrava concluso. Mentre Billie Dee Williams tornerà a vestire i panni di Lando Calrissian, come fatto ne "L'impero colpisce ancora" e ne "Il ritorno dello Jedi". Insomma, Abrams per questo terzo capitolo della trilogia vuole usare tutte le cartucce a propria disposizione per chiudere la vicenda e dipanare gli ultimi enigmi rimasti in sospeso.



"Amiamo disperatamente Carrie Fisher - ha spiegato il regista -. Trovare una conclusione veramente soddisfacente per la saga di Skywalker senza di lei ci ha spiazzati, non abbiamo mai avuto intenzione di utilizzare un'altra attrice o usare un personaggio generato dal computer. Con il supporto e la benedizione di sua figlia, Billie, abbiamo trovato un modo di onorare la sua memoria e il ruolo di Leia".