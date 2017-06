Il 6 luglio si avvicina ed è partito il countdown. Per tenere alta l'attenzione sull'uscita al cinema di "Spider-Man: Homecoming" , la Marvel ha diramato il terzo trailer del reboot sul celebre supereroe. Vediamo Peter Parker-Spider-Man , interpretato da Tom Holland , ancora sovreccitato per la sua avventura con gli Avengers. Mentre Tony Stark cercherà di vigilare su di lui, l’Avvoltoio ( Micheal Keaton ), cambierà radicalmente la vita dell'uomo ragno.

Jon Watts dirige il film che si preannuncia come un mix di acrobazie, humor e avventure spettacolari. La pellicola non racconterà le origini del personaggio, ma si concentrerà sugli anni del liceo di un Peter Parker già in azione.



Nel cast oltre a Tom Holland, Robert Downey Jr. e Michael Keaton, ci saranno anche Marisa Tomei, Zendaya Coleman, Laura Harrier, Tony Revolori, Michael Barbieri, Kenneth Choi, Donald Glover, Angourie Rice.