"Spider-Man: Homecoming", il nuovo trailer: le difficoltà di un adolescente di essere eroe

Atteso da giorni, è arrivato il nuovo trailer di "Spider-Man: Homecoming", con l'Uomo Ragno pienamente integrato nell'universo Marvel, dopo la presenza in "Captain America: Civil War". Nel video scopriamo le difficoltà di Peter Parker (Tom Holland) nell'accettare le proprie responsabilità e nel seguire l'esempio dei supereroi come Tony Stark/Iron Man (Robert Downey Jr.), qui suo mentore. Ma vediamo anche in azione il villain, Michael Keaton alias Vulture.