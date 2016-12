E' tempo di un nuovo Uomo Ragno. E' stato lanciato il trailer internazionale di "Spider-Man: Homecoming", il nuovo film dedicato al supereroe Marvel in uscita a luglio dell'anno prossimo. Scene spettacolari e uno dei villain storici della serie a fumetti, l'Avvoltoio, che appare per la prima volta in una trasposizione cinematografica. Per i fan ci sono già gli elementi per la grande attesa.