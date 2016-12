"Quo Vado", Celentano: "Zalone è un toccasana anti-stress"

Chiamato in causa perché Zalone in due momenti della sua commedia canta "La prima Repubblica" imitandone lo stile, Adriano Celentano di suo pugno, parlando proprio del comico e del suo film, ammette: "Ora se voi mi chiedete se sono contento è chiaro che sono contento. Poteva dirlo di un altro, e invece no, lui si è riferito proprio a me, anche nei gesti quando canta la canzone. Quindi non ci si può sbagliare. Sono io il suo mito". Aggiungendo di apprezzare a sua volta le opere di Zalone: "Un suo film, 'Cado dalle nubi', l'avrò visto sei o sette volte".



E anche dell'ultimo lavoro il Molleggiato loda contenuti e tecnica cinematografica contro i blockbuster d'Oltreoceano: "Una medicina la sua, che ci difende e ci rende immuni dalle gravi infezioni che ci procurano le clamorose c....e di un certo cinema internazionale, i cui ingredienti non sono altro che la solita violenza e un falso modo di girare".



Ma, soprattutto, Celentano prova a spiegare tutto il successo di Zalone: "Il segreto è semplice, come del resto lo è di tutte le grandi scoperte. Lui ha puntato in fondo all'angolo più remoto della nostra anima (...) con quella 'sana ignoranza' che a nostra insaputa ci rende puri e quindi belli anche se brutti (...). L'intellettuale Zalone, sfoderando l'arma della sua intatta purezza, ti fa 'scompisciare' dal ridere".