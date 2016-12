Checco Zalone, in anteprima su Facebook la colonna sonora di "Quo Vado?"

" La prima Repubblica " cantata alla Adriano Celentano . Checco Zalone svela con un video su Facebook la colonna sonora del nuovo film " Quo Vado? " che arriverà nelle sale il primo gennaio : "Così me la cantate al cinema..", scrive sul social network. "Speriamo che Celentano non se la prenda - ha detto il comico a 'Tv Sorrisi e Canzoni' - Non ho ancora avuto l'onore di conoscerlo. E' una canzone apocrifa che esalta il posto fisso".

"Racconta con nostalgia quello che era il modo di vivere in Italia negli anni 80 - ha detto il comico a 'Che tempo che fa' - Lo stile di vita di un Paese che durante la Prima Repubblica viveva spensierato, godendo di un modo di fare diffuso in tutta la penisola. E' un coro di persone felici che cantano allegramente la bellezza di quei momenti passati, non potendo scordare le consuete modalità che per un ventennio hanno caratterizzato l'Italia, diventando così il Dna del nostro Paese. Perché tutto cambia, ma in realtà nulla cambia veramente".

Zalone ha composto le musiche e le canzoni del film: "E' la parte più rilassante. Dentro di me c'è un povero uomo che vorrebbe essere un jazzista. Per la colonna sonora ci vuole proprio il musicista. Poi ci sono le canzoni".