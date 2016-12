Checco Zalone, arriva Quo vado?: "Racconto il mito del posto fisso"

Anticipato da una serie di clip social, "Quo vado?" segue le vicende di Checco, un impiegato statale che viene travolto dalla riforma della Pubblica amministrazione e che si trova davanti ad una scelta: buonuscita o trasferimento? "Mi offrono dei soldi per andarmene, oppure il trasferimento in Val di Susa - racconta - Tutti gli altri accettano i soldi ma io sono un eroe che, nella lotta per conservare i privilegi, viaggio dappertutto. Gli assegni e le proposte aumentano, ma io non cedo nemmeno di fronte all'amore".

Dopo tre film con incassi record, Checco Zalone è pronto a far ridere ancora una volta il pubblico dal primo gennaio con " Quo vado? ", che vede alla regia Gennaro Nunziante. Questa volta il comico prende di mira il sogno degli italiani per il posto fisso. "E' un mito che non sradichi nemmeno con le cannonate" racconta a Tv, Sorrisi e Canzoni "Io non ho mai avuto il posto fisso, ma era l'obiettivo di mia madre".

Inizia così un viaggio on the road in giro per il mondo: "Nel film il Polo Nord lo abbiamo girato al Polo Nord, mentre per ricreare l'Africa siamo andati in provincia di Latina". Al centro sempre i vizi degli italiani "la loro incapacità di cambiare e il concetto dell'educazione, che per me rappresenta il minimo di buon senso".



In un promo pubblicato su Facebook promette che nel film non ci sarà nemmeno una parolaccia, ma arriva subito la smentita: "Certo che ce ne saranno, ma ce ne sono di meno. E' una cosa che qualcuno mi rimprovera, ma non posso essere privato di un ca***o quando ci vuole".