Checco Zalone si fa in tre... e diventa virale: che attesa per il nuovo film

In vista dell'uscita il primo gennaio 2016 del nuovo film, Quo Vado, Checco Zalone si fa in tre. In Vaticano, dallo psicologo, in farmacia, con il suo stile inconfondibile ha girato tre teaser nei quali... interpreta se stesso. Non sono veri e propri trailer, ma piuttosto dei piccoli spot divertenti, comparsi sulla sua pagina Facebook e che sono diventati virali in pochissimo tempo, con un boom di visualizzazioni e condivisioni. Anche perché, l'obiettivo è chiaro e molto ambizioso: superare la pioggia di incassi di Sole a catinelle che, con oltre 52 milioni di euro, è il secondo film che ha incassato di più nella storia del cinema italiano dopo Avatar.