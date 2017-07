"Giffoni Film Festival", sul red carpet Julianne Moore, Amy Adams e Mika

Il Giffoni Film Festival scalda i motori per una edizione che si annuncia davvero internazionale. Con delle vere superstar. Dal 14 al 22 luglio i ragazzi che animeranno il festival, con 4.600 giovani giurati provenienti da 52 Paesi, potranno infatti incontrare Julianne Moore , Amy Adams , il protagonista di "Breaking Bad" Bryan Cranston , l'attore di "Games of thrones" Kit Harington , Mika , oltre a tanti protagonisti del nostro cinema.

A tenere alta la bandiera italiana ci pensano Jasmine Trinca, madrina della prima giornata, Cristiana Capotondi, Ambra, Marco Giallini, Claudio Amendola, Gabriele Salvatores, Giovanni Veronesi e Gabriele Muccino, che terranno delle masterclass.

Le opere selezionate per il festival sono 175, di cui 101 in concorso, tra lungometraggi, cortometraggi e documentari, divise in sei sezioni diverse a seconda dell'età dei ragazzi, e che toccano argomenti come la guerra, la complessità dei primi amori, l'ostinazione nel voler realizzare un sogno. A Giffoni saranno diverse anche le anteprime dei grandi film per bambini e giovani: da "Cars 3" a "Diario di una schiappa - Portatemi a casa", a "Cattivissimo me 3" e "Annabelle 2: creation".