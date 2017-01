Julianne Moore e Robert De Niro protagonisti di una serie tv

Robert De Niro e Julianne Moore, due star da dieci e lode, insieme sul set di una serie televisiva! E non è tutto. A dirigerli ci sarebbe un altro mostro sacro del cinema, ovvero David O. Russell, il regista di Joy e di American Hustle - L'apparenza inganna. Tre nomi d'eccezione per un progetto, che non ha ancora un titolo né un network, ma che, stando al sito Deadline, sarebbe già in fase di lavorazione.

I due attori, più volte premio Oscar, saranno quindi i protagonisti principali di quella che Deadline anticipa potrebbe essere un serie poliziesca ambientata negli anni 90 e che potrebbe avere più stagioni. Russell avrebbe già ricevuto diverse offerte tanto da reti via cavo quanto da piattaforme streaming, anche se per il momento si tratta solo di indiscrezioni e non c'è alcuna ufficialità-



er il regista si tratta del secondo tentativo di affacciarsi nel mondo della serialità televisiva: in passato era stato incaricato di occuparsi della serie ABC Members Only, progetto poi abbandonato. Con due star di serie A come la Moore e De Niro però Russel prova davvero il colpo grosso sul piccolo schermo.