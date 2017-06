"Game of Thrones", Kit Harington guest star del Giffoni Film Festival

Il mondo di " Game of Thrones " invade il Giffoni Film Festival . Kit Harington , che nella serie tv fantasy interpreta il re del Nord Jon Snow, il 19 luglio è infatti atteso a Giffoni Valle Piana (SA) per essere insignito del Giffoni Award 2017. Oltre alla giovane giuria internazionale della 47esima edizione (dal 14 al 22 luglio), l'attore incontrerà gli ammiratori della serie cult per un esclusivo Meet the Star.

L'attore è il volto di uno dei personaggi chiave di "Game of Thrones": Jon Snow, figlio 'bastardo' di Eddard Stark, arruolato nei Guardiani della Notte e re di Grande Inverno. Dal suo debutto nel 2011, il cast della serie è stato nominato cinque volte agli Screen Actors Guild Awards, con lo stesso Harington che ha ricevuto la nomination ai Primetime Emmy Awards e ai Critic Choice Television Awards nel 2016.



Non solo draghi e castelli da conquistare, però, per Harington. Quest'anno tornerà infatti sul piccolo schermo con "Gunpowder", dramma della Bbc di cui è anche produttore esecutivo. Al cinema, invece, sarà in "The Death and Life of John F. Donovan" (2018), il nuovo atteso film di Xavier Dolan, in cui interpreterà il protagonista John Donovan.