"Avengers: Infinity War", incassi da record: 630 milioni di dollari nel mondo

Debutto da record al botteghino per " Avengers: Infinity War ", nuovo capitolo della saga, diretto da Joe e Anthony Russo e distribuito da Disney. Il film, uscito il 25 aprile, ha incassato, nel primo weekend nelle sale, 630 milioni di dollari in tutto il mondo, frantumando il precedente record mondiale di " Fast and Furious 8 " (542 milioni di dollari) e registrando così la cifra globale più consistente per le uscite cinematografiche di tutti i tempi.

"L'ultimo colossal Marvel ha aperto a livello mondiale con il dato più importante di sempre nella storia del cinema, e questo senza la Cina (dove il film esce l'11 maggio - ndr)", ha spiegato 'Exhibitor Relations', che studia l'industria cinematografica.



Il film, che include più di venti supereroi che combattono per salvare l'universo, ha segnato anche il record della migliore apertura cinematografica nordamericana, con un incasso di 250 milioni (battendo i 248 milioni di "Star Wars: Il risveglio della forza"). E a breve entrerà (con "Black Panther" secondo titolo del 2018) nel club dei titoli miliardari. In Italia, nel primo weekend di programmazione, il blockbuster ha incassato circa 6 milioni di euro, poco più di 9 in totale.



Intanto sono in corso a Los Angeles le riprese del nuovo film "Captain Marvel" con protagonista il premio Oscar Brie Larson. Si gira nella Greater Los Angeles Area e a Fresno (California) oltre che in diverse località della Louisiana tra cui Baton Rouge e New Orleans.



Scritto e diretto dai registi-sceneggiatori Anna Boden e Ryan Fleck, il film arriverà nelle sale italiane il 6 marzo 2019. La storia segue le vicende di Carol Danvers, che diventa uno degli eroi più potenti dell'universo quando la Terra viene coinvolta in una guerra galattica tra due razze aliene. Ambientato negli Anni 90, il film è un'avventura completamente nuova che mostrerà un periodo storico inedito nell'Universo Cinematografico Marvel. Questo il mega cast: oltre a Brie Larson, ci saranno Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Lee Pace, Lashana Lynch, Gemma Chan, Algenis Perez Soto, Rune Temte, McKenna Grace, Clark Gregg e Jude Law.