Sparatorie Macerata, il Pd attacca Salvini: "Prenda le distanze"

"Non vedo l'ora di andare al governo per riportare sicurezza in tutta Italia, giustizia sociale, serenità - dice Matteo Salvini -. Chiunque spari è un delinquente, a prescindere dal colore della pelle". Il segretario leghista ha poi aggiunto che comunque un'immigrazione "incontrollata" porta allo scontro.



"E' chiaro ed evidente - ha precisato Salvini - che un'immigrazione fuori controllo, un'invasione come quella organizzata, voluta e finanziata in questi anni, porta allo scontro sociale. Quindi nei termini previsti dalla legge, con la certezza della pena conto di riportare sicurezza e tranquillità nelle nostre città". A chi gli ha fatto notare che l'autore della sparatoria si era candidato per la Lega nel 2017 alle amministrative ha risposto: "La responsabilità morale di ogni episodio di violenza che accade in Italia è di quelli che l'hanno riempita di clandestini".



Da Forza Nuova sostegno a Luca Traini - A dare sostegno a Luca Traini è invece Forza Nuova. "Sarà politicamente scorretto, ma oggi noi ci schieriamo con Luca Traini. Il ragazzo arresstato con l'accusa di aver ferito degli immigrati. Questo succede quando i cittadini si sentono soli e traditi, il popolo vive nel terrore e lo Stato pensa solo a reprimere i patrioti e a difendere gli interessi dell'immigrazione. Mettiamo a disposizione i nostri riferimenti per pagare le spese legali di Luca. Già ci immaginiamo le condanne. Noi invece abbiamo nelle orecchie il pianto straziato della famiglia di Pamela e il grido di rabbia di un'Italia che vuole reagire".



Berlusconi: "Il problema della sicurezza nelle città esiste" - "Quanto è accaduto a Macerata sembra il gesto di uno squilibrato, che merita la più ferma condanna, ma che non può essere ricondotto a una lucida connotazione politica - dice Silvio Berlusconi -. Questo drammatico episodio richiama però ancora una volta l'attenzione sul problema della sicurezza nelle città, anche perché è serio il rischio che gravi episodi di cronaca alimentino tensioni e scontri sociali fino a degenerare in folli esplosioni di violenza come quella di oggi".



Renzi: "Serve calma" - Matteo Renzi fa un appello "alla calma e alla responsabilità. L'uomo che ha sparato è una persona squallida e folle, ma lo Stato è più forte di lui. Quell'uomo si è candidato con la Lega e verrebbe facile tenere alta la polemica verso chi ogni giorno alimenta l'odio contro di noi. Ma sarebbe un errore: + tempo di calma e di responsabilità, davvero".



Grasso: "Salvini causa una spirale di odio" - Come il Pd, anche il leader di Liberi e uguali Pietro Grasso attacca Salvini: "Chi come lui strumentalizza fatti di cronaca e tragedie per scopi elettorali è tra i responsabili di questa spirale di odio e di violenza che dobbiamo fermare al più presto".



Di Battista: "I politici stiano zitti" - "Di fronte alla tragedia umana di Macerata, e mi riferisco a tutto - dice Alessandro Di Battista -, dallo spaventoso omicidio della ragazza ai feriti delle ultime ore, coloro che hanno responsabilità politiche oggi hanno un solo dovere: stare zitti. Chiunque strumentalizzi questa tragedia, e mi rivolgo a tutti, dimostra di non avere minimamente a cuore la risoluzione dei problemi dei cittadini ma esclusivamente un posizionamento elettorale".



Meloni: "E' emergenza sicurezza" - Sul caso è intervenuta poi la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni dicendo: "Macerata. Italia in piena emergenza sicurezza. Oggi una sparatoria, un gesto folle da criminali squilibrati, senza alcuna possibile giustificazione. Così si è ridotta l'Italia in mano alla sinistra. Chiediamo condanne esemplari e certezza della pena per chi attenta alla sicurezza dei cittadini. È tempo che gli Italiani tornino a credere in uno Stato che garantisca loro sicurezza, ordine e legalità".