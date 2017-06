Stefano De Martino conteso tra Dayane Mello e Desirée Popper

A Capri Stefano de Martino è la "preda" più ambita. Arrivato da solo, non lo è rimasto per molto: di giorno le sue attenzioni sono state per l'ex tronista Desirée Popper, la sera (e non solo) si è dedicato alla naufraga Dayane Mello, con la quale ha concluso la serata. Su Tgcom24 in esclusiva gli scatti di questa "caccia" allo scapolo più ambito dello spettacolo italiano, pubblicati dal settimanale "Chi" in edicola da mercoledì 14 giugno.