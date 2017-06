Tra "Selfie" ed "Amici" Stefano De Martino non trova il tempo per l'amore. Al settimanale "Chi" il ballerino confessa infatti di essere single. "Se ci fosse una fidanzata non la nasconderei - racconta - non sono fidanzato perchè non cerco l'amore, è l'amore che mi ha sempre trovato e non cambio tattica".