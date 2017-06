"Selfie", Belen e Stefano De Martino si punzecchiano in studio

Tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino non sono mancate le punzecchiature nella prima puntata di " Selfie ". L'argentina, new entry del cast in qualità di inviata speciale, ha dato ragione a Stefano riguardo ad una diatriba con Tina Cipollari e il ballerino è rimasto piacevolmente stupito dall'appoggio dell'ex moglie. "E' la prima volta in tutta la sua vita che mi dà ragione!" ha sentenziato, mentre Belen se la rideva sotto i baffi.

Una donna romana ha chiesto aiuto ai mentori del programma per cambiare il suo aspetto, ma Tina non ha voluto accettare il caso: "E' una bella signora, solo un po' trascurata. E' un lavoro che può fare benissimo qualsiasi parrucchiere o estetista". Di diverso avviso invece Stefano: "Credo che vada premiata, anche se non si tratta di un cambiamento così radicale".



Interpellata sulla questione, Belen ha supportato a sorpresa l'ex marito: "Per prima cosa, secondo me Stefano ha ragione. Però capisco anche che potrebbe arrivare un caso più complicato di questo. Quindi, se per voi va bene, mi propongo di fare io il makeover". Il botta e risposta è poi andato avanti e quando Stefano ha chiarito che le donne hanno bisogno di attenzioni. La Rodriguez non ha perso l'occasione per lanciargli una frecciatina: "Adesso se n'è reso conto!".