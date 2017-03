Stefano Bettarini: "Dayane Mello? Ho dato fiducia alla persona sbagliata"

"Il gioco dell’amore è bello solo quando non ci si fa male e non diventa sleale - racconta Stefano - Dayane era evidentemente la persona sbagliata. Che cosa provo? Amarezza. Ma diamo tempo al tempo. Ora ho solo voglia di lavorare ancora di più".

Per due settimane, dopo aver lasciato l'Isola la Mello ha ripetuto in interviste televisive e proprio al settimanale "Chi" la sua passione per l'ex marito di Simona Ventura che si trova in Honduras come inviato del reality. Invece, dopo aver dichiarato il suo amore in tv: "Io non ho tempo di scherzare e giocare: sono qui che aspetto lui. Con Stefano ci sentiamo tutto il giorno, e anche qui in camerino ci siamo chiamati e mi ha detto: 'Sei quello che sei, non hai bisogno di dimostrare niente a nessuno, perché sei così'...", e aver promesso di raggiungerlo in Honduras, la modella brasiliana non soltanto non è partita ma ha fatto una clamorosa marcia indietro: "E' troppo geloso e possessivo, un uomo con cui è impossibile creare una storia d'amore", ha detto in una intervista. Notizia che ha raggiunto Bettarini sull'Isola come un fulmine lasciandolo senza parole.