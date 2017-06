Serena Williams, nuda e col pancione sulla cover di Vanity Fair: "La mia carriera non finisce qui..."

Posa nuda col pancione sulla cover di Vanity Fair, in un bellissimo scatto di Annie Leibovitz , seguendo l'ormai consolidata tradizione di vip e celebrities incinte, che hanno posato prima di lei, e dice: "Non credo che la mia storia sia finita". Serena Williams , che darà alla luce il suo primo bebè in autunno, non ha quindi nessuna intenzione di mollare: "Spero di tornare in campo già a gennaio...", racconta in una lunga intervista nel numero di agosto del magazine.

La campionessa americana, 35 anni, ha annunciato su Snapchat di essere incinta di 20 settimane del proprio compagno, Alexis Ohanian, cofondatore di Reddit, pochi mesi fa. La stagione 2017 di Serena si è chiusa così, con la vittoria agli Australian Open (23° titolo dello Slam). Ma a quanto pare si tratta solo di una... pausa maternità. La tennista racconta infatti i suoi piani per il futuro a Vanity Fair e progetta di ritornare nel circuito sportivo già ad inizio 2018, dopo aver sposato il fidanzato e a bebè già quasi svezzato.



La Williams racconta poi come ha saputo di essere incinta, dopo un periodo di malesseri fisici, circa una settimana prima dell'inizio degli Australian Open a gennaio di quest'anno.



Su suggerimento della sua amica Jessica Steindorff, Serena aveva accettato di acquistare un kit di gravidanza dicendo: "Lo faccio solo per dimostrare che non è possibile e perché lo trovo molto divertente...". Dopo aver fatto il test però la campionessa se ne era del tutto dimenticata, certa che non potesse essere positivo. Poi la notizia: "Sono quasi svenuta..."



Il suo primo pensiero, continua la Williams è stato: 'Oh mio Dio, questo non può essere. Io devo giocare gli Australian Open. Avevo programmato di vincere Wimbledon..." Per convincerla ulteriormente la sua amica Jessica le ha comprato altri 5 kit per il test e tutti sono risultati positivi.

Allora Serena ha chiamato Ohanian, e senza fornirgli una spiegazione gli ha chiesto di volare subito a Melbourne. Quando gli ha dato la notizia... lui era ancora più scioccato di lei !!!