Se la foto, in bianco e nero, di un pancione tatuato all'henné vale 2 milioni e 400 mila like non può che trattarsi di Beyoncé. E già, la regina di Instagram ha postato degli scatti inediti del baby shower a tema afro festeggiato nella sua villa di Beverly Hills. E i follower sono letteralmente impazziti. La popstar 35enne è il rapper 47enne Jay-Z sono in attesa di due gemelli e hanno già un bimba, Blue Ivy, di 5 anni.