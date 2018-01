Michelle Hunziker spegne 41 candeline: guarda festa e regali

“Il regalo più bello... l'Amore” scrive Michelle Hunziker postando una foto in cui bacia appassionatamente il marito Tomaso Trussardi avvolta in una nuvola di rose rosse, quelle che lui le ha fatto trovare al ristorante per il suo compleanno. La showgirl ha spento 41 candeline circondata dagli affetti più cari: la figlia Aurora, la madre e gli amici. Poche ore prima a festeggiarla erano stati i colleghi di Striscia in camerino.

Una crostata artigianale con le due candele con la scritta 41 che la Hunziker ha scherzosamente invertito con un bel 14. Così negli studi Mediaset hanno festeggiato il compleanno della showgirl tra gli addobbi del camerino e la piccola festicciola lontana dalle telecamere. Poi via di corsa verso Palazzo Trussardi per il compleanno in famiglia.



Tomaso ha fatto recapitare alla moglie centinaia di rose rosse, come da tradizione (ogni anno regala a Michelle tantissime rose rosse). A cena l'hanno festeggiata e lei ha spento di nuovo la candelina sulla torta circondata dall'amore. Sul suo profilo social i ringraziamenti per gli auguri e i fiori ricevuti. E l'ultima sorpresa, rientrata a casa dopo la cena, è stato il mazzo di fiori di Belen Rodriguez. “Regalarsi i fiori tra donne è un gesto che mi emoziona... Grazie di cuore tesoro” ha replicato Michelle.