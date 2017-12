Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, le belle in rosa

Dalla montagna alle Maldive è un attimo per la famiglia Trussardi e per Aurora Ramazzotti che da poco sono atterrati su un atollo per trascorrere le loro vacanze al caldo in attesa del nuovo anno. "Da sotto zero, polenta Taragna e casoncelli a +38 pesce alla griglia e pinzimonio!!! Vi abbraccio forte dall'altra parte del mondo!!!", cinguetta Michelle.



Il tempo di spogliarsi e sono già con i piedi in acqua: amorevoli scatti in costume tra mamma e figlia che mettono in luce la loro bellezza (raccogliendo tantissimi complimenti dai follower) e video degli squaletti a pochi passi dalla Hunziker sono solo un primo assaggio del loro soggiorno.



Cambio bikini per Michelle (40 anni), che in posa in riva al mare mette in luce un fisico asciutto e assai conturbante mentre Aurora preferisce una foto ricordo seduta sulla sabbia. 10 e lode a madre e figlia!