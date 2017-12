Aurora Ramazzotti, festa e dediche speciali per i suoi 21 anni

Ha guardato l'orologio sullo smartphone per spegnere con puntualità le candeline appoggiate su due crostate alla frutta. Poi, Aurora, circondata dagli amici più cari ha brindato in una festa casalinga ai suoi 21 anni sorridendo e scherzando come sempre.



E sui social tante dediche speciali solo per lei. "Tanti auguri amore mio", le ha scritto il fidanzato Goffredo a margine di uno scatto di coppia. Anche Sara Daniele, volata da Londra a Milano per la sua amica, le ha riservato un post: "Auguri sorella mia. Ogni anno che passa sono sempre più fiera di te. Sei sempre avanti agli altri, ed io provo a starti appresso stando al tuo fianco, per sostenerti e proteggerti. Gli anni passano, ma il nostro fancazzismo non passerà mai".



Pure il "generale" Michelle non ha saputo trattenersi dal condividere dolci parole per la sua primogenita: "Tu sei solare, altruista, onesta, sensibile, piena di talento, divertente, forte, birichina e ogni tanto anche pirlottina, una sorella maggiore innamorata...una figlia speciale...davvero speciale. Ti amo amore mio Auguriiiiiiiiiiii!!!! @therealauroragram #love #forever



E a cornice di un video che ha raccolto tanti momenti trascorsi insieme, Eros Ramazzotti ha cinguettato: "Il tempo vola come se fosse ieri,in un battibaleno sei già a 21 e l’amore si rafforza. Auguri vita mia". A lui si è unita anche la moglie Marica Pellegrinelli per un augurio con tanti cuori.