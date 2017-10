Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, guarda il siparietto del "Generale" con la figlia

Ironia, libertà, rispetto reciproco e tanto amore. In casa di Michelle Hunziker è un'esplosione di gioia e divertimento. Dopo la dichiarazione di Aurora Ramazzotti “Mia madre è un generale”, Michelle ne ha approfittato per girare un siparietto esilarante sui social che la vede protagonista insieme alla figlia. Il tema? “Grandi manovre in casa del generale Hunziker e la recluta”.

Michelle la Ramazzotti hanno girato un video in cui la conduttrice tv vestita come un generale dell'esercito con una sacca di qualche taglia di più comanda a bacchetta la figlia. Aurora entra dalla porta di casa e appena vede la madre riattacca il cellulare dicendo: “Ti richiamo dopo. Mamma?”. La Hunziker si rivolge alla figlia: “Recluta Aurora Ramazzotti, lei ha dichiarato su tutti i giornali che sua madre è un generale. Glielo faccio vedere io il generale adesso. Ha capito?”. Dopo essersi messa sull'attenti la figlia di Michelle ed Eros risponde: “Sissignore”.



“Non ho capito - insiste il generale Hunziker - Andiamo a ispezionare la sua camera”. “In realtà non abito più qui da due anni, mamma” prosegue Aurora costretta poi a stendersi a terra e a fare dieci flessioni mentre i cagnolini di casa Hunziker-Trussardi osservano stupiti la scenetta. Poi tocca alla pulizia del bagno. La Ramazzotti armata di spazzolino lucida i sanitari, ma Michelle la controlla a vista: “Non basta voglio, vedere splendere questo bidet”. Alla fine Aurora si rivolge alla madre: “Guardiamo un film?”. Lei si scioglie come per incanto e risponde: “Notting Hill?” e insieme si buttano sul divano. Il video in una notte raggiunge il milione di visualizzazioni e i follower scrivono: “Siete uno spettacolo, vi adoro”.