Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, anniversario a lume di candela

Il primo messaggio social è per la madre a cui Michelle scrive: “Sei una forza della Natura, bella come il Sole e porti i tuoi 74 anni talmente bene che mi viene voglia di gridarlo ai 4 venti o ai 26 cantoni svizzeri!!! Ti amo Mamm Auguriiiiiiii!!!! Lole”. Poi è la volta della sua bimba: “E sempre il 10 Ottobre di 4 anni fa sei nata tu...quando sorridi ti s’illumina tutta la faccetta e metti le ali al mio cuore. Buon Compleanno Angelo mio. Ti amo”. E infine il pensiero va al marito Tomaso Trussardi: “...e soprattutto il 10 ottobre di 3 anni fa, mi sono unita a te...sotto il cuore portavo la piccola Celeste, in mano il bouquet e un momento dopo Aurora con Sole per mano ci portavano gli anelli. Indelebile questo ricordo dentro di me. Ti amo @therealtrussardigram... to be continued” cinguetta postando un video dei momenti più belli, dei baci, degli abbracci e della vita di coppia. E dopo una giornata intensa di festeggiamenti, arriva il momento della cena. Rigorosamente a due. Location perfettamente addobbata, a lume di candela, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi brindano al loro anniversario e il sipario si chiude sulla loro nottata romantica.