Aurora Ramazzotti: "Michelle Hunziker è un generale ed Eros..."

“So di avere tanto da imparare e non mi tirerò indietro” dice la Ramazzotti. Abituata a essere sotto i riflettori fin da piccola, Aurora racconta anche com’è essere figlia di una mamma così bella: “Io ci sono cresciuta, sono abituata. Ma a 14 anni ho avuto il primo trauma: siamo state paparazzate insieme al mare, avevamo lo stesso costume e i commenti sui giornali non furono teneri: Aurora è più brutta di sua madre. A quell’età non è stata una passeggiata. Lei mi disse: Fregatene. Ma ora, se al mare vedo i fotografi, le dico di allontanarsi da me”.



“Sono figlia di due personaggi conosciuti, l'ho imparato in fretta – confida Aurora – Avevo appena 14 anni quando ho iniziato a usare i social, so che cosa posso pubblicare e che cosa no. Anche i momenti privati che mostro sono scelti”. Dice di non essere gelosa del fidanzato Goffredo Cerza (“Viva a Roma, studia ingegneria, siamo felici”), ma quando vede lui a torso nudo fare palestra in un video social sgrana gli occhi. La madre in un sms le scrive: “Immagino già la tua faccia”. E Lei replica pensanso a Goffredo: “Mia madre mi conosce bene. Sono furibonda”.