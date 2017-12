Michelle Hunziker, siparietto natalizio con la figlia Aurora Ramazzotti

Sfiora il milione di visualizzazioni la clip di Michelle e Aurora in cui alla buon'ora la Hunziker piena di entusiasmo ed energie cerca di coinvolgere la figlia con "una sorpresa pazzesca". "Ho già l'ansia. Io odio le sorprese, ho bisogno di sapere cosa devo fare e dove devo andare", risponde la Ramazzotti. La Hunziker ha in mente un duetto con la figlia per un medley di canzoni natalizie e in auto, durante il tragitto, inizia a scaldarsi con le hit di Natale tra balletti e cori. Ma giunte a destinazione Aurora scappa via a gambe levate gettando il cappello.



"Quando una madre è talmente convinta di fare la sorpresa dell'anno, da non rendersi conto della "punizione” che sta infliggendo alla povera figlia...! e la cosa non finisce qui! To be continued...", Cinguetta la signora Trussardi. E noi restiamo in attesa.