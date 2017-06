Mare, mare, mare: guarda come se la spassano le vip

“E' ufficiale: è arrivata l'estate” è la didascalia di una foto ipersensuale di Cristina Buccino che esce dall'acqua della piscina con un succinto bikini nero che mette in mostra tutte le sue curve. Non è l'unica che in questi giorni si sta godendo il caldo, il sole e il mare. Ecco gli scatti di Maddalena Corvaglia, Martina Colombari, Wanda Nara, Elisabetta Canalis, Cecilia Capriotti, Paola Barale e non solo.

“Ridere è l' orgasmo ufficiale della mente ... Fatela godere spesso!!” cinguetta tra i sorrisi in riva al mare Martina Colombari in vacanza con un gruppo di simpatiche amiche. Risate e felicità anche per Maddalena Corvaglia che dal suo Salento scrive: "Perché ciò che rende bella una spiaggia, sono il tempo e le cure che le hai dedicato (Rivisitazione illegale del Piccolo Principe)”. Passeggiata vicino alle onde anche per una sexy Elisabetta Canalis che sulle spalle porta la sua bambina e scrive: “Con la mia migliore amica... tigretta”.



Wanda Nara naviga sulle acqua di Monaco lasciando cullare le sue curve. Stretta in un bikini che fatica a contenerla, con i figli e Mauro Icardi se la spassa a bordo di un'imbarcazione di lusso regalando ai follower siparietti di vita quotidiana e di sensualità elevata. E poi ci sono gli scatti di Laura Torrisi, Guendalina Tavassi, Anna Tatangelo, Alessia Reato, Raffaella Zardo, Claudia Galanti, Laura Cremaschi, Ludovica Frasca, Karina Cascella, Cecilia Capriotti, Paola Barale. Sfoglia la gallery e guarda tutte le pose hot in costume da bagno...