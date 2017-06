Lindsey Vonn al mare, slalom tra curve... nude

Sole, mare e tanto amore per la sciatrice medaglia d'oro che, in occasione del Gran Premio di Montecarlo si è concessa anche un po' di relax con l'aitante fidanzato Kenan. La Vonn si è lasciata immortalare in tutto il suo splendore con un costume che delineava le sue forme toniche e perfette, frutto indubbiamente dei tanti allenamenti. Uno scatto di spalle e un selfie malizioso hanno messo in luce un lato B da 10 e lode.



Tra tramonti spettacolari, giochi in acqua e scatti di coppia Lindsey sembra al settimo cielo. La sciatrice è stata anche fidanzata con Tiger Woods dal marzo del 2013 al maggio del 2015. Il golfista è stato arrestato e poi rilasciato su cauzione in Florida per guida in stato di ebbrezza giusto poche ore fa...