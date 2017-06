Fa caldo, le vip si spogliano e restano in costume...

Bikini mozzafiato, costumi interi ipersensuali, fisici scolpiti, assenza di gravità e di cellulite, fondoschiena tondi, sui social vip è già estate ed è scattato il momento del selfie svestiti. Una giornata in piscina, una vacanza, un weekend al caldo ogni occasione è buona per mostrare il proprio outfit da spiaggia. Ecco le bellissime Fiammetta, Laura, Alessia, Cecilia, Belen, Federica e molte altre ancora tutte rigorosamente mezze nude...

Belen e Cecilia Rodriguez ormai da mesi fanno le prove con i costumi: le vacanze al caldo, gli shooting per il loro brand, ma anche solo uno specchio di casa diventa il motivo giusto per postare foto intriganti. Alessia Fabiani sceglie una giornata sul bagnasciuga per lo “scatto” social, Laura Cremaschi regala panorami mozzafiato del suo lato B, Federica Pellegrini dalla piscina al mare sguazza tra i costumi, Carolina Marcialis si selfa più sexy che mai, come anche Alessia Marcuzzi, Pamela Prati, Raffaela Modugno, Wilma Facchinetti, Fiammetta Cicogna e non solo. Sfoglia la gallery e guarda tutte le vip in costume...