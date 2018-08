Magnini-Palmas, la passione arde in Sardegna

Hanno deciso di vivere il loro amore alla luce del sole poco dopo l'inizio della loro storia e in questa prima estate da fidanzati non se ne restano di certo all'ombra. Eccoli insieme, Filippo Magnini e Giorgia Palmas mentre se la spassano in Sardegna tra gite culturali, bagni di sole e... una doppia performance di tuffi.

Gli scatti di coppia non mancano sui profili social di Filippo e Giorgia, in vacanza nella terra dell'ex velina mora, e nemmeno i cuoricini a sottolineare il loro amore. Sorridono felici davanti all'obiettivo dei loro smartphone mentre sono sdraiati in barca al largo dell'isola, si abbracciano per una foto ricordo vicino a un Nuraghe durante le loro escursioni nell'entroterra con Sofia, figlia della Palmas e di Davide Bombardini, e si sfidano a suon di tuffi dalla barca, sfoggiando fisici scultorei.