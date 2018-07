Giorgia Palmas, bye bye Bermuda: Filippo Magnini sto tornando

Un posto incantevole, un viaggio meraviglioso, una vacanza con la figlia indimenticabile. Eppure manca un ingrediente perché i giorni trascorsi alle Bermuda potessero essere perfetti: l'amore. Giorgia Palmas lascia il mare paradisiaco per tornare finalmente dal suo Filippo Magnini, a cui scrive sui social: “Quanto sei mancato”. In attesa dell'abbraccio tra i due innamorati, non resta che sfogliare l'album di Giorgia in bikini...

"Bye bye Bermuda, andiamo via da questo paradiso con la mente piena di ricordi ed esperienze” cinguetta la ex velina mostrando l'ultimo scatto sulla spiaggia. E mentre ci si perde nelle fotografie di un mare cristallino e di una natura incontaminata, insieme agli scorci di bikini della Palmas, lei scrive: “Ogni piccolo angolo visto alle Bermuda, ogni scorcio era bellissimo e meritava di essere scoperto – e poi ancora - Cartoline di un viaggio organizzato da tanto tempo con Sofi e per Sofi”. “Bermuda... posti stupendi... ma il paradiso non è qui... Filomagno” scrive Giorgia Palmas che pensa al suo amore. Lui la aspetta a Roma mentre medita ascoltando il silenzio (ancora per poco, replica lei).