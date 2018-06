Giorgia Palmas e Filippo Magnini "incollati" nella notte milanese

La ex velina per la serata mondana milanese ha scelto un look pantalone super fasciante turchese che metteva in risalto il ventre piatto, i fianchi perfetti e il lato B da incorniciare. L'ex nuotatore, elegante come sempre, non ha mai mollato la presa dalla sua partner. Storie social, cena, pose per i paparazzi, sempre rigorosamente affiatati e innamorati. L'estate di Filippo e Giorgia si preannuncia davvero bollente...