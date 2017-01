Heidi Klum, la modella tedesca con e senza trucco: che differenza shock!

13:12 - Ci troviamo di fronte ai miracoli del trucco e parrucco. A svelarne il segreto è proprio lei, Heidi Klum su Instagram con due immagini messe a confronto. La modella quarantenne e madre di quattro figli si fotografa con i capelli bagnati e raccolti in una coda bassa, una base di make up e niente altro. Nell'immagine successiva, dopo una sessione di restyling, viene da chiedersi se sia sempre la stessa persona.

Certo, stiamo parlando di una bella tra le belle, ma la differenza c'è anche per lei che, senza imbarazzo si mostra prima per quello che è e poi per quello che appare. Stessa cosa aveva fatto giusto qualche mese fa un'altra sexy super bionda: il premio Oscar Gwyneth Paltrow. Ormai le star non hanno più timore di mettere a nudo i propri difetti (tranne qualche star affezionata a Photoshop, vedi Mariah Carey) e sul loro profilo si "smascherano" senza indugio... A rischio di farci prendere dei bei colpi!



Resta il fatto che la modella tedesca sia ancora una delle donne più desiderate e sexy al mondo. E non a caso il toy-boy Vito Schnabel se la tiene ben stretta...