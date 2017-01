Heidi Klum, siparietto bollente in spiaggia con Vito Schnabel

18:29 - Appartati in spiaggia e riparati da una fitta vegetazione, Heidi Klum e il suo giovane fidanzato Vito Schnabel danno vita ad un siparietto davvero piccante. Sdraiata sulla sabbia la modella intreccia le sue sinuose gambe a quelle del compagno e poi inizia a baciarlo a più riprese. La passione è irrefrenabile... solo un bagno fresco può calmare i bollenti spiriti della coppia.

Solo qualche giorno fa abbiamo potuto ammirare la Klum in topless. Stupenda, con un fisico super asciutto e un seno ancora tonico, nonostante le sue quattro gravidanze, Heidi, a quarant'anni compiuti, è ancora in grandissima forma, tanto da lasciare senza fiato il suo aitante toy-boy. I due, in vacanza a St. Barth non perdono occasione per amoreggiare in una caletta lontani da sguardi indiscreti... ma non dai potenti zoom dei paparazzi.