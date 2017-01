Weekend all'aria aperta per i vip

10:06 - “Bella domenica” cinguetta Belen Rodriguez al centro di una tavolata all'aperto con amici. Stesso augurio per Martina Colombari che pranza in riva al mare in shorts e canotta sotto il sole romagnolo con il figlio Achille. Super picnic deluxe organizzato dalle amiche per l'ex velina Marina Graziani. Guarda l'allegro weekend fuori casa di tanti vip...

Belen, Stefano De Martino e il piccolo Santiago passano la giornata da amici in giardino. La sera prima la showgirl si diletta a preparare hamburger con l'amica Claudia Galanti, il giorno dopo è invitata a pranzo e si diverte a scattare foto al piccolo Santiago che gioca nel prato.



Giornata all'aria aperta anche per Elisabetta Canalis stesa nel prato con un'amica in attesa del Coachella. Altro prato, questa volta italiano, per Marina Graziani. La ex velina cinguetta: “La parte svacco dopo la #milanomarathon non ha prezzo!!! Super pic nic deluxe organizzato tutto per me!!! Grazie amicheeeeee!!! ❤️❤️❤️ vi adoro”. Stesa sull'erba milanese si rilassa al sole tra tramezzini e birra.



Un brunch salutistico per Victoria Silvstedt che sceglie una dieta vegana per mantenersi in forma con le amiche. Pranzo in riva al mare per Martina Colombari, a Riccione con il figlio Achille. In short, canotta e sneakers la ex Miss Italia si lascia fotografare con le onde alle spalle. Nel secchiello rosso una bottiglia di vino e sul tavolo gli avanzi del pranzo. Anche Vittoria Belvedere trascorre la giornata sul litorale romano. Pranzo in riva al mare e giochi con i figli sulla spiaggia per l'attrice a Maccarese.

