Bar Refaeli, baby shower in rosa

Lontana dalle passerelle, Bar Refaeli si destreggia tra shooting con il fratello On e con il celebre modello Jeremy Meeks, famiglia, fornelli e spettacoli televisivi in attesa che nasca la sua bambina che la renderà mamma bis, dopo Liv. Sempre in splendida forma con il suo bel pancione, l'ex fidanzata di Leonardo Di Caprio, sposata dal 2015 con l'imprenditore Adi Ezra, è protagonista come vuole la tradizione di un baby shower, ovviamente tutto rosa. Come per la prima figlia, anche questa volta Bar lascia un alone di mistero sul nome della nascitura.