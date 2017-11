Bar Refaeli, smorfie di dolore dall'estetista

"Chi bella vuole apparire un po' deve soffrire", cita il proverbio. E ne sa qualcosa Bar Refaeli che dall'estetista non riesce a trattenere qualche smorfia di dolore mentre le definiscono le sopracciglia con il threading, antico metodo per eliminare i peli sul viso con il filo di cotone.

Ha da poco festeggiato il primo compleanno della sua bambina Liv e intanto le curve del suo ventre prendono sempre più forma. Bar, felice per la sua seconda dolce attesa annunciata sui social lo scorso 28 marzo, si sta godendo ogni istante di questa estate, dal sonnellino su una poltrona galleggiante in piscina, alle passeggiate serali con le amiche. Ma tanto piacere viene interrotto da una seduta dall'estetista per ridonare forma alle sue sopracciglia con un metodo risalente a 6000 anni fa nato nelle zone asiatiche e poi diffuso in tutto il mondo, quello del filo di cotone. Una tecnica efficace e priva di controindicazioni. Ma senza dubbio leggermente fastidiosa. E le espressioni di Bar ne sono la prova...