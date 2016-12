6 marzo 2016 Special Cars, fantasia senza limiti Il tuning trionfa alla rassegna svizzera

Se credete di averle viste tutte, le supercar dei sogni vostri e altrui, beh probabilmente non avete mai bazzicato un grande salone auto internazionale. Cʼè di tutto: la fantasia non conosce limiti e qualcosa dʼimpensabile ‒ tipo fuoristrada a 6 ruote, limousine trasformate in Suv ‒ può persino diventare realtà, se qualche cliente lo volesse. Lʼ86° Salone di Ginevra non fa eccezione, e tra i padiglioni è un fiorire di automobili fantasmagoriche.

Proviamo a dare uno sguardo. Il tuning è una passione collaterale ai fan delle quattro ruote e sono tanti i carrozzieri, gli allestitori, gli sviluppatori che personalizzano ogni tipo di auto. Anche quelle che non ne avrebbero bisogno. Come la BMW X6M, resa steroidea da Hamann, uno dei più apprezzati carrozzieri tedeschi. Il maestoso crossover poggia su cerchi da 23 pollici e sotto il cofano cʼè un motore da 680 CV di potenza e 1.000 Nm di coppia. Altra ditta di tuning è Fab Design, che a Ginevra espone la muscolare supercar Areion e gli monta un doppio turbocompressore che la portano a sviluppare 710 CV di potenza e 1.025 Nm di coppia! Al cliente la libertà di lasciar tingere la carrozzeria come vuole, o accontentarsi della fibra di carbonio grezza offerta dalla casa.

Il suo nome è Siracusa, la base è una Ferrari 488 GTB, ma di italiano non cʼè altro in Mansory. La cui creatività, in effetti, non è inferiore a quella del genio italiota e lo dimostra con la 4XX Siracusa, che prende a prestito lo stile del programma Ferrari FXX-K. Ampio uso del carbonio e prestazioni fuori dellʼordinario, con un motore potenziato a 790 CV e uno scattino sullo 0-100 in 2,9 secondi. Mansory ha lavorato anche sulla Mercedes-AMG GT e il risultato non è meno eclatante: 720 CV e 3,4 secondi sullo 0-100. Quando si parla di Mercedes si fanno spesso riferimenti a Brabus, storico allestitore del colosso di Stoccarda. A Ginevra vediamo la Brabus G500, il mitico 4x4 potenziato con un V8 biturbo 4.0 da quasi 500 CV.

Altro nome prestigioso dellʼuniverso tuning è AC Schnitzer, che ha messo mano alla piccola BMW Serie 2 per farle raggiungere i 320 km/h di velocità. Come? Prendendo sospensioni, trasmissione e il motore dalla BMW M4. Risultato? 578 CV di potenza. Chiudiamo con Project Kahn, che a Ginevra presenta le sue elaborazioni della Range Rover Sport RS Pace. Bei colori di carrozzeria Imperial Blue oppure Black Kirsch/Madeira Red, tante modifiche estetiche in funzione della deportanza, fibra di carbonio. Kahn Vengeance è invece l'esagerazione di una Aston Martin DB9, con motore V12 5.9 da 510 CV. Ne ha prodotti 5 esemplari, ciascuno costa 360.000 sterline.