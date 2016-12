5 marzo 2016 Bentley e Rolls-Royce, a voi la scelta Sfida tra super limousine

Scelte difficili, le rimandiamo a voi. Meglio una limousine Bentley o Rolls-Royce? Quando poi le due inglesi ‒ che sono concorrenti, è bene ricordarlo ‒ propongono le super limousine viste a Ginevra, allora la scelta è più che difficile. Bentley presenta la Mulsanne Grand Limousine by Mulliner, un metro più lunga (e anche più alta di 8 cm) della Mulsanne "normale". Rolls-Royce risponde con la Phantom Extended Wheelbase, 30 esemplari esclusivi realizzati per The 13 hotel di Macao.

Per aiutarvi nella decisione, vi diciamo che la Mulsanne by Mulliner ha un abitacolo posteriore allestito come quello di un jet privato, separato dalla zona guida da un vetro che può essere trasparente od opaco, lo decide chi siede dietro in base ai suoi umori o alla sua riservatezza. Una limousine così lunga offre però soltanto 4 posti interni, meglio sarebbe dire 4 poltrone, con le due posteriori che possono ruotare così che i passeggeri o uomini dʼaffari possano guardarsi face-to-face. Bicchieri di cristallo, postazioni per tablet, pc e altro fanno parte della dotazione ordinaria di unʼauto del genere.